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На Марсе обнаружили вырезанный в стене образ рептилии

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Специалист в сфере уфологии Скотт Уоринг смог найти на новых снимках марсианской поверхности стену, на которой изображено лицо рептилии. Уфологи неред

Специалист в сфере уфологии Скотт Уоринг смог найти на новых снимках марсианской поверхности стену, на которой изображено лицо рептилии.

Уфологи нередко находят невероятные вещи во время осмотра материалов, которые были получены NASA с использованием марсоходов. Недавно Уоринг заметил на Красной планете стену, которая была похожа на часть сооружений, обнаруженных в Египте. На подобных поверхностях египтяне часто вырезали образы своих божеств.

На изображении, найденном уфологом, можно увидеть человеческое лицо, однако на его макушке виднеется гребень, делающий его похожим на рептилию. Стена находится на небольшой возвышенности, а ее высота не превышает 30 сантиметров. По этой причине Уоринг предположил, что рост «художника» составлял около полуметра.

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