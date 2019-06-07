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На городской клумбе Бийска выросла плантация конопли

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В Бийске на перекрёстке улиц Стахановская и Советская местные жители обнаружили участок, полностью заросший коноплёй. Площадь заросшей территории тако

В Бийске на перекрёстке улиц Стахановская и Советская местные жители обнаружили участок, полностью заросший коноплёй.

Площадь заросшей территории такого размера, что среди горожан даже появилась шутка — если не избавить в скором времени от растения, то одной спички хватит, чтобы в засушливую погоду охмелела половина района.

По словам представителя отдела благоустройства управления ЖКХ, в ближайшее время начнутся работы по избавлению участка от конопли. Как было отмечено, обычно разыскивают хозяина участка и обязуют его выкосить растения, в случае же, если собственник неизвестен, то расходы берёт на себя городская власть и заключает договор с подрядчиком.

Также было указано, что конопля в городе — достаточно редкое явление, обычно она растёт за гаражами и в частном секторе. На клумбах и газонах она появилась, по всей видимости, из-за содержащихся семян в завезённой земле.

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