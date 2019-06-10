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Мужчина изнасиловал инвалида-колясочницу в Москве

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В прошедшее воскресенье на северо-западе Москвы, на 4-й Линии Серебряного бора, произошло преступление — мужчина избил и изнасиловал девушку-инв

В прошедшее воскресенье на северо-западе Москвы, на 4-й Линии Серебряного бора, произошло преступление — мужчина избил и изнасиловал девушку-инвалида в коляске.

Как сообщается, инцидент произошёл в парке, куда девушка отправилась погулять. Здесь же находился одетый в майку и шорты мужчина, ищущий себе жертву. Девушка пыталась оказать сопротивление, но безуспешно. После совершения преступления злоумышленник поспешно скрылся.

Пострадавшая осталась лежать рядом с перевёрнутой коляской, в таком виде её и обнаружили посетители парка, вызвавшие скорую и полицию. Жертве была оказана необходимая медицинская помощь. Полиция начала поиски насильника по данному девушкой подробному описанию внешности, кроме этого, осматриваются камеры видеонаблюдения.

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