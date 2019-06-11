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Молдавские демократы предложили России тайную сделку

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Владимир Плахотнюк, лидер Демократической партии Молдавии, в рамках беседы с Дмитрием Козаком, российским вице-премьером, решил передать конверт с пре

Владимир Плахотнюк, лидер Демократической партии Молдавии, в рамках беседы с Дмитрием Козаком, российским вице-премьером, решил передать конверт с предложением о смене внешнеполитического курса в сторону РФ.

Данная информация была раскрыта Козаком в рамках беседы с журналистами «Коммерсанта». Он добавил, что глава фракции предложил также заняться решением конфликта в Приднестровье с помощью федерализации государства. Вице-премьер отметил, что Российская Федерация, однако, советует Игорю Додону, молдавскому лидеру, и Партии социалистов не заниматься рассмотрением тайных предложений.

Ранее на территории Молдавии состоялись выборы в парламент, в ходе которых Демпартия проиграла. В результате блок ACUM и Социалистическая партия страны смогли организовать единую коалицию. Однако молдавский Конституционный суд на время передал функции президента Павлу Филиппу, премьер-министру Молдавии, чтобы он смог распустить новый парламент.

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