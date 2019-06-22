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Миллиардер пожертвовал $189 миллионов на изучение искусственного интеллекта

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Американский миллиардер выделил Оксфордскому университету 150 миллионов фунтов стерлингов (188,6 миллиона долларов) на создание нового института, кото

Американский миллиардер выделил Оксфордскому университету 150 миллионов фунтов стерлингов (188,6 миллиона долларов) на создание нового института, который займется изучением этических последствий от разработки искусственного интеллекта (ИИ) и его огромного потенциала для изменения нашего общества.

Пожертвование от Стивена Шварцмана, генерального директора частной инвестиционной компании Blackstone, позволит также профинансировать центр, в котором все гуманитарные дисциплины университета будут размещены в едином пространстве, что позволить поощрить совместное обучение. Идея состоит в том, чтобы объединить ученых, работающих над проектами, которые делают жизнь людей легче, с исследователями, пытающимися убедиться в том, что технологии будущего работают на интересы всего общества.

«Искусственный интеллект может принести неоценимую пользу человечеству», – рассказал Шварцман агентству Associated Press. «Но с другой стороны, его создание может привести к повышению безработицы. Это может дестабилизировать общество, если его внедрение произойдет слишком быстро».

Шварцман сравнил развитие искусственного интеллекта с созданием Интернета, который был запущен учеными-компьютерщиками, думавшими, что это будет весело и интересно. Но ученые неадекватно рассмотрели недостатки Интернета, такие как неспособность контролирования киберзапугивания или выпуск фальшивых новостей – все это несет определенные последствия для демократии.

«Никто не хочет проходить через это снова», – отметил миллиардер, комментируя борьбу, с которой столкнулось правительство, пытаясь сдержать весь негатив, представленный в Сети. Он добавил, что этика и ИИ являются «одной из основных проблем нашего времени», а правительства во всем мире в настоящее время не готовы справиться с возможными последствиями. Цель нового центра в Оксфорде заключается в том, чтобы восполнить этот пробел.

«Причина состоит в том, чтобы защитить общество», – отметил инвестор.

Шварцман является соучредителем Blackstone, владеющим активами на сумму около 512 миллиардов долларов.

В последние годы он сделал и другие значительные пожертвования образовательным учреждениям. В октябре прошлого года он выделил 350 миллионов долларов на создание вычислительного колледжа MIT Schwarzman, который тоже будет заниматься проблемами искусственного интеллекта.

«Я сфокусирован на этом, как лазер», – добавил он в шутку.

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