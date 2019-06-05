Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Дата:
Есть видео
Мэр Омска, Оксана Фадина, после обращения горожан провела инспекцию одного из округов города. Во время обследования аварийного дома, находящемся на ул

Мэр Омска, Оксана Фадина, после обращения горожан провела инспекцию одного из округов города. Во время обследования аварийного дома, находящемся на улице 20-го Партсъезда, 55, с ней случилось неприятное происшествие.

Улица ремонтируется с прошлой осени и находится сейчас не в самом лучшем состоянии. Кроме того, из-за прошедших дождей образовались лужи, а также размылась грязь.

Такая лужа находилась на пути мэра. Фадина решила перепрыгнуть её, но идея оказалась неудачной — она поскользнулась и, не сумев удержать равновесие, упала, запачкав пиджак. Впрочем, делать трагедии из случившегося мэр не стала, а спокойно продолжила инспекцию.

Впоследствии возникшую ситуацию Оксана Фадина прокомментировала, заметив, что «мэр не белоручка, грязи не боится». Также она отметила, что происшествие было показательным, и муниципалитету стоит задуматься над вопросом благоустройства придомовых территорий.

Новости по теме:

  1. Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности
  2. Певица Елка шокировала народ худобой
  3. В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова забыла втянуть живот

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Мирные жители Сирии стали жертвами удара ВВС коалиции США

Пользователи Сети заступились за курсантов, снявших эротическое видео

В Интернете появилось видео с украинскими кораблями в Крыму

Опубликовано видео с места схода пассажирского поезда с рельсов в Казахстане

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках