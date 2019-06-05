Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска, Оксана Фадина, после обращения горожан провела инспекцию одного из округов города. Во время обследования аварийного дома, находящемся на улице 20-го Партсъезда, 55, с ней случилось неприятное происшествие.

Улица ремонтируется с прошлой осени и находится сейчас не в самом лучшем состоянии. Кроме того, из-за прошедших дождей образовались лужи, а также размылась грязь.

Такая лужа находилась на пути мэра. Фадина решила перепрыгнуть её, но идея оказалась неудачной — она поскользнулась и, не сумев удержать равновесие, упала, запачкав пиджак. Впрочем, делать трагедии из случившегося мэр не стала, а спокойно продолжила инспекцию.

Впоследствии возникшую ситуацию Оксана Фадина прокомментировала, заметив, что «мэр не белоручка, грязи не боится». Также она отметила, что происшествие было показательным, и муниципалитету стоит задуматься над вопросом благоустройства придомовых территорий.