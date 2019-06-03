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Мэр Харькова предложил покаяться и перестать стесняться переговоров с Россией

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Геннадий Кернес, глава Харькова, в рамках своего недавнего выступления отметил, что Киев должен перестать стесняться проведения переговоров с РФ. По с

Геннадий Кернес, глава Харькова, в рамках своего недавнего выступления отметил, что Киев должен перестать стесняться проведения переговоров с РФ.

По словам градоначальника, Украине и РФ стоит покаяться в постоянных обвинениях друг друга, нахождении козлов отпущения и не желании извиняться. Он также заявил, что радикалы, пикетировавшие дворец спорта и снесшие памятник Георгию Жукову, установленный рядом со спортивным комплексом, являются обычными «отбросами».

Мэр Харькова также надеется, что Владимир Зеленский покажет себя хорошим лидером. Кернес выступил в рамках первого съезда сформированной им партии. Его фракция должна будет объединить всех мэров крупнейших украинских городов. По его мнению, это поможет решить наиболее острые проблемы в населенных пунктах без привлечения людей с площади.

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