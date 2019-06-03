Мария Кожевникова поделилась архивным фото своей первой фотосессии

Мария Кожевникова поделилась в Instagram фотографией, сделанной на её первой фотосессии, почти 20 лет назад. Согласно подписи под снимком, 34-летней актрисе было тогда 16 или 17 лет.

На снимке актриса позирует на красном фоне, облачённая в облегающий наряд такого же ярко-красного цвета, накрашенные в тон губы завершают образ.

Фотография восхитила многих поклонников Марии, поспешивших сообщить ей, что с тех пор она практически не изменилась — словно пролежала в морозильной камере. Согласно одному из комментариев, его автор и вовсе поначалу не заметил разницу с настоящим временем, посчитав, что Мария просто сделала себе новую причёску. Некоторые заметили, что она всё же изменилась, но в лучшую сторону.

При этом несколько дней назад Мария выкладывала своё фото без макияжа, спросив у подписчиков, выглядит ли она на 25 лет или льстит себе. Тогда многие написали, что ей можно дать не менее 30 лет, а то и все 40-45, и связано это даже не с внешним видом, а с жизненным опытом, который заметно в глазах.