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Максим Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны»

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Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, в котором опровёрг информацию СМИ о строящемся у него особняке на Кипре, а также раскритиковал Андрея Мала

Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, в котором опровёрг информацию СМИ о строящемся у него особняке на Кипре, а также раскритиковал Андрея Малахова, являющегося владельцем журнала, выложившего ложные сведения.

По словам Галкина, ему надоел журнал Малахова, который сосредоточился на сборе и распространении сплетен. Никаких особняков на Кипре у него нет, а с агентством Cyprusbutterfly он и вовсе незнаком, и советует никому к ним не обращаться, так как они не просто лгут второй год о том, что он якобы приобрёл недвижимость, а лгут с подробностями. Максим выразил подозрение, что статья про особняк была проплачена именно этим агентством.

Про наличие второго гражданства Галкин высказался, что это его личное дело, и отчитываться будет только перед государством и налоговой.

В завершение Галкин попросил Малахова не втягивать его и его семью в свой «никчёмный карнавал», а также упомянул «Экспресс газету», сообщив изданию, что строит у себя во дворе не часовню, а простую беседку.

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