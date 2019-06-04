Любовь Толкалина восхитила поклонников снимками в нижнем белье

Актриса Любовь Толкалина ничуть не стесняется показывать своё тело — в её Instagram можно найти немало фотографий разной степени обнажённости.

Как отмечают поклонники, только Толкалиной удаётся выглядеть на подобных откровенных снимках сексуально, но не переступая грани вульгарности. При этом ей уже 41 год.

Недавно актриса порадовала своих поклонников новым снимком — она обнажена до пояса, а грудь прикрыта бюстгальтером телесного цвета. В подписи к снимку Любовь сообщает, что «её тело уже много лет выбирает элитную французскую марку архитектурного женского белья». По её словам, такое белье практически незаметно, и ощущается, словно вторая кожа.

Подписчики, среди которых есть и коллеги Толкалиной, оставили под фотографией множество восторженных комментариев, где назвали Любовь шикарной и утончённой женщиной.