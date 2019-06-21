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Ляйсан Утяшева вышла в свет в ультракоротких шортах

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Ляйсан Утяшева, гимнастка и телеведущая, недавно поразила своих поклонников, кардинально поменяв имидж — она перекрасила свои длинные волосы и с

Ляйсан Утяшева, гимнастка и телеведущая, недавно поразила своих поклонников, кардинально поменяв имидж — она перекрасила свои длинные волосы и стала блондинкой.

В новом образе Утяшева отправилась на светское мероприятие, проходящее в кинотеатре «Москва». В рамках вечера была вечеринка в честь дня рождения Beluga bar, а затем закрытый показ картины «Величайший кутюрье». В качестве наряда Ляйсан выбрала чёрный кожаный костюм, состоящий из стильного жакета, украшенного широким поясом, и ультракоротких шорт.

В этом наряде Ляйсан снялась в фотосессии, после которой выложила видео с нарезкой кадров. В комментарии спортсменка сообщила о любви к работе, моде и переменам, а также оповестила о скором выходе нового сезона передачи «Танцы».

Многие подписчики даже не сразу узнали Утяшеву в непривычном образе, но, тем не менее, пришли в восторг и наградили её множеством комплиментов.

 

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Фото @pavelvolyaofficial Новому потоку #superwoman посвящается ☀ @telo.silavoli24 #недоженщина #борщеварка 😎🖤

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

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