Лолита показала свою фигуру «Size Plus» в купальнике

Лолита Милявская опубликовала в Instagram видеозапись с пляжа, в которой критически отозвалась о своей фигуре.

Она отметила, что за последние несколько дней многие звёзды выложили свои фотографии в купальниках, и она не собирается отставать от них. Затем Лолита демонстрирует на себе верх тёмно-синего купальника, сопровождая свои действия комментарием о фигуре «Size Plus». После этого певица опускает камеру вниз, но затем останавливается, говоря, что остальное предназначается только для взгляда мужа. Затем она переводит камеру на мужа и говорит, что он «Size минус».

Поклонники запись Лолиты оценили высоко, сообщив, что она способна любую ситуацию обернуть в шутку, подняв тем самым окружающим настроение. Некоторые позавидовали её фигуре, захотев себе такой же «Size Plus». Также подписчикам весьма понравилось отношение Лолиты к своим недостаткам, которых она не стесняется и над которыми всегда готова пошутить.