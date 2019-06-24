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Ливень в Брянске затопил недавно отремонтированные дома — видео

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23 июня в Брянке прошёл сильный ливень, после которого жители некоторых многоэтажных домов оказались в крайне непростой ситуации. Ливень затопил некот

23 июня в Брянке прошёл сильный ливень, после которого жители некоторых многоэтажных домов оказались в крайне непростой ситуации.

Ливень затопил некоторые дома, расположенные по проспекте Станке Димитрова. Больше всего пострадали квартиры и подъезд дома №53, также известно и затоплении дома №16. С аналогичной проблемой столкнулись и жильцы многоэтажного дома на улице Романа Брянского, а также на Московском проспекте, 106.

В Сети появилось видео, снятое в одной из затопленных подъездов — можно увидеть, как по лестницам спускается настоящий водопад.

Как сообщили пострадавшие жители, в их домах недавно отремонтировали крыши, и, как очевидно, испытание дождём новый «качественный» ремонт не прошёл.

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