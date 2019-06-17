Леди Гага целовалась на сцене с женатым мужчиной

Леди Гага на своём недавнем шоу в Лас-Вегасе в очередной раз удивила поклонников своим вызывающим поведением.

Во время исполнения песни, пропев фразу «Darling, Kiss Me» певица прямо на сцене страстно поцеловала трубача Брайана Ньюмана. При этом мужчина женат уже шесть лет и, как впоследствии оказалось, его жена присутствовала в зале.

Поступок эпатажной певицы вызвал бурное осуждение в Сети. Некоторые поклонники заявили, что Леди Гага и Ньюман уже очень давно знакомы и являются друзьями ещё с тех пор, когда исполнительница была никому не известной девушкой. Сценка же с поцелуем была продемонстрирована только для шоу.

Тем не менее, многие пользователи Сети выразили негодование, заявив, что, несмотря на дружбу, певице не стоило вести себя так распутно с женатым мужчиной, тем более на глазах его жены, которой вряд ли это понравилось.