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Военное превосходство России над США признали в Китае

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В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, заявили, что РФ смогла намного опередить Соединенные Штаты в области гиперзвукового вооружения, зас

В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, заявили, что РФ смогла намного опередить Соединенные Штаты в области гиперзвукового вооружения, заставив другие страны засомневаться в превосходстве американских войск.

Согласно словам китайских экспертов, хоть США и взялись за создание гиперзвуковых ракет раньше России – еще в 90-х годах прошлого столетия, но они не смогли добиться каких-либо успехов в этой сфере. Сейчас отмечается, что американская армия получит на вооружение новейшие ракеты только через 4 года, однако Кремль уже может поставлять их в свои войска.

В виде примера серьезного отставания Америки от Российской Федерации авторы статьи решили привести ракетные комплексы «Авангард», которым не страшны любые современные установки противоракетной обороны. В результате Соединенным Штатам приходится в спешке догонять своего соперника.

Ранее в китайских СМИ рассказали о «самой страшной российской ракете».

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