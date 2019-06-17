Как выбрать сервис по ремонту Фордов?

Не имеет значения, какая модель у вас автомобиля от производителя Форд. В любом случае присутствует необходимость проходить плановое ТО. Это позволяет своевременно найти неисправности с помощью профессиональной диагностики и, конечно же, отремонтировать машину при необходимости. Многие водители допускают ошибку — отправляются в первое попавшееся СТО. Естественно, нужно быть уверенным, что техцентр достаточно компетентен, в нем работают действительно профессиональные автомеханики, а не те, кто преследует цель выжать максимум прибыли путем обмана автовладельца.

Самое главное правило простое — обращаться в тот сервис, который специализируются на ремонте Фордов. Наверняка существуют мультибрендовые сервисы, которые действительно отлично разбираются в ремонте автомобилей самых распространенных производителей. Но это откровенно редкость. Как правило, только специализированные техцентры знают назубок каждую модель марки.

На что обратить внимание при выборе СТО

Сервис без достаточного оборудования профессиональным назвать нельзя. Диагностика не может быть качественной, если у специалистов отсутствует оригинальное (не различные реплики) и специализированное диагностическое оборудование. Поэтому вначале стоит позвонить в сервис и узнать, как и с чем работают мастера.

На самих мастеров, естественно, также стоит обратить внимание. Нужно быть уверенным, что вашей машиной занимаются сертифицированные специалисты. Нельзя отрицать, что гении-самоучки тоже есть. Но вероятность того, что вы наткнетесь на них, предельно мала. Стоит понимать, что современные авто — это огромное количество электроники. И диагностировать ее грамотно, грубо говоря, в «гаражных условиях» даже отличный самоучка вряд ли сможет.

Оригинальные запчасти или реплики

Здесь никаких точных советов мы вам давать не будем — каждый решает сам, сэкономить или быть уверенным в качестве. В неофициальных сервисах с запчастями никогда проблем нет — есть как оригинальные, так и реплики. Самое главное, чтобы сервис не выдавал копии за оригинал. Обычно мастера сразу предлагают автовладельцу выбрать, какие запчасти он хочет видеть в своем авто.

Сколько будет стоить ремонт Форд

Как устанавливается цена? В первую очередь от выбранных запчастей. Также ключевой фактор — это установленные нормо-часы техцентра. Звоните в сервисы, уточняете, какая вам услуга нужна. В итоге приходите к пониманию, какая средняя цена услуги в вашем городе.

Наверняка вы услышите несколько очень выгодных предложений. В таком случае высока вероятность, что занимаются автомобилями самоучки (они работают дешевле сертифицированных профессионалов). Если цена высокая, не значит, что там какие-то фантастические мастера. Они могут быть обычными стойкими профессионалами. А цена высокая из-за территориальной принадлежности сервиса, или же банально ценовой его политики. В любом случае откровенная дешевизна в автосервисе для автовладельца обернется проблемами без исключений.