Как развить эмоциональную адаптацию у детей, установили учёные

Специалисты нашли способ, благодаря которому можно поспособствовать развитию у детей эмоциональной устойчивости.

В свою очередь, это поможет им в более взрослом возрасте — понижается риск появления подростковых психологических проблем, возникающих у детей примерно в возрасте 12-ти лет.

В исследовании командой профессора психообразования Фредерика Бриера были изучены данные о состоянии психики у детей, родившихся в Квебеке в 1997-1998 годах. Затем родителям был задан вопрос об участии их детей в возрасте 6-10 лет в организованной физической активности. После этого, по достижению детьми 12-ти лет, были опрошены учителя об их социальной адаптации, стеснительности и изоляции в коллективе.

Таким образом, было установлено, что спортивный образ жизни и командная работа в начальной школе способствует развитию социальной самоотдачи, понижает уровень тревожности ребёнка, а также позволяет ему вырасти более энергичным и общительным.