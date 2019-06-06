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Ивлеева опубликовала фотографию с Элджеем из путешествия

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Анастасия Ивлеева недавно улетела отдыхать, о чём сообщила подписчикам при помощи сделанного в аэропорту видео. При этом она немало заинтриговала сво

Анастасия Ивлеева недавно улетела отдыхать, о чём сообщила подписчикам при помощи сделанного в аэропорту видео.

При этом она немало заинтриговала своих поклонников, отметив на видеозаписи Элджея и указав, что она отправляется в медовый отпуск. В совокупности с замеченным несколько месяцев назад помолвочным кольцом, ситуация взбудоражила фанатов ведущей, тут задавшихся вопросом, не вышла ли Ивлеева замуж тайно.

Недавно Настя опубликовала очередной снимок с отдыха. На фото она предстала без макияжа, а Элджей — в привычных белых линзах. Подпись под снимком отсутствует, Настя оставила только смайлик поцелуя.

Фотография понравилась поклонникам, но некоторых, из-за постоянно возникающих слухов считавших, что пара рассталась, весьма удивила. Не обошлось и без ехидных комментариев — один из пользователей написал, что «настало то время, когда в отпуске мужик красит глаза, а баба расчёсывает брови».

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