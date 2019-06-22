Ивана Урганта ударили рыбой по лицу

Иван Ургант, ведущий из РФ, получил рыбой прямо по лицу в рамках недавнего выпуска телешоу «Вечерний Ургант». Удар нанес Данила Поперечный, популярный юморист.

Артист слушал истории музыкального коллектива «КЛИККЛАК», а затем напомнил его участникам об эпизоде, когда они давали пощечины друг дружке. Телеведущий решил повторить этот момент, но на этот раз ему захотелось «получить леща» с использованием реальной рыбы.

Данное желание Урганту помог реализовать Поперечный, который «совершено случайно» оказался в зале. Он вышел на сцену, получил рыбу от ассистентов и тут же ударил ею телеведущего. После удара артист лишь пошутил о том, что отныне все кошки его.