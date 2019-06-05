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Ивана Урганта отказались звать на «оргию» по случаю «Игры престолов»

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У команды, работающей над выпуском передачи «Вечерний Ургант», за время совместной работы, продолжающейся не один год, появилось несколько р

У команды, работающей над выпуском передачи «Вечерний Ургант», за время совместной работы, продолжающейся не один год, появилось несколько ритуалов.

Так, например, они вместе отмечают дни рождения и свадьбы, а затем и рождение наследников. Ведущий Иван Ургант, разумеется, является одним из обязательных участников таких мероприятий.

Однако оказалось, что в одной общей традиции он не участвует и даже долгое время не знал о её существовании. Речь идёт о сериале «Игра престолов». На протяжении нескольких лет коллектив собирался для совместного просмотра новых серий. При этом Ургант узнал об этом только по завершению сериала.

Конечно, он не преминул пошутить по этому поводу и высказался, что участники совместных просмотров, видимо, надеялись, что однажды начнётся небольшая оргия, как в сериале. Сам же Ургант им почему-то не подходил для оргии. В качестве возможных причин он называет возраст или вероисповедание.

Также он отметил, что сейчас команда начала смотреть сериал «Чернобыль», однако его вновь не позвали.

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