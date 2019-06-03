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ТЕХНОЛОГИИ

Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

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Российские учёные создали новый органический материал, подходящий для изготовления катода аккумуляторов. Катод влияет на мощность и ёмкость батареи, а

Российские учёные создали новый органический материал, подходящий для изготовления катода аккумуляторов.

Катод влияет на мощность и ёмкость батареи, а также на её долговечность, которая зависит от разрушения катода и электролита во время зарядки и последующего разряжения.

Ранее в производстве различных частей аккумуляторов уже применялись органические материалы, но катод по-прежнему изготавливался из металлов — обычно это кобальт или соединения марганца. Их использование обходится достаточно дорого, кроме того, подобные вещества вредят окружающей среде.

Химики Сколтеха попытались создать новый материал при помощи синтеза молекул. В результате было получено вещество, получившее название PDPPD. По итогам опытов с катодом, созданным на основе этого материала, батареи потеряли менее четверти ёмкости во время пяти сотен циклов зарядки.

Впрочем, у разработки есть и существенные недостатки, например, такие батареи плохо переносят большие напряжения.

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