Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Ирина Шейк в мини гуляет по Флоренции

Дата:
Российская супермодель Ирина Шейк неделю назад рассталась с американским актёром Брэдли Купером. Их отношения продлились около четырёх лет, у пары поя

Российская супермодель Ирина Шейк неделю назад рассталась с американским актёром Брэдли Купером.

Их отношения продлились около четырёх лет, у пары появилась в марте 2017 года дочь Лея. Многие поклонники не поверили в расставание звёзд и начали выискивать факты, подтверждающие, что их отношения продолжаются.

Тем временем, Ирина была замечена с вещами, съезжающей из их дома в Лос-Анджелесе. По высказанному мнению, она всего лишь отправилась в командировку. После этого Шейк выложила фотографии со съёмок в Исландии, а 13 июня в интернет-изданиях был опубликован её снимок, сделанный в Италии.

Для прогулки Ирина выбрала мини-платье нежно-зелёного цвета, кроссовки в тон, с добавлением белого, и желто-зелёную сумочку. Завершают образ солнечные очки. При этом во время съёмки Шейк пытается закрыть ладонью своё лицо от фотографирующих её людей.

Некоторые отметили, что, для недавно расставшейся со своим возлюбленным девушки, у Ирины слишком хорошее настроение.

Новости по теме:

  1. Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
  2. Зоя Бербер приняла участие в откровенной фотосессии
  3. Дочь Тимати мешает беременной Решетовой

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Украинский боксер Александр Усик назвал «собачьими» вопросы о Крыме

Видео: Российский бомбардировщик Су-34 замечен в небе над Триполи

В НАТО выразили обеспокоенность по поводу модернизации Россией ядерного оружия

США могут вооружить Украину ракетами «Гарпун»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках