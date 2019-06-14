Ирина Шейк в мини гуляет по Флоренции

Российская супермодель Ирина Шейк неделю назад рассталась с американским актёром Брэдли Купером.

Их отношения продлились около четырёх лет, у пары появилась в марте 2017 года дочь Лея. Многие поклонники не поверили в расставание звёзд и начали выискивать факты, подтверждающие, что их отношения продолжаются.

Тем временем, Ирина была замечена с вещами, съезжающей из их дома в Лос-Анджелесе. По высказанному мнению, она всего лишь отправилась в командировку. После этого Шейк выложила фотографии со съёмок в Исландии, а 13 июня в интернет-изданиях был опубликован её снимок, сделанный в Италии.

Для прогулки Ирина выбрала мини-платье нежно-зелёного цвета, кроссовки в тон, с добавлением белого, и желто-зелёную сумочку. Завершают образ солнечные очки. При этом во время съёмки Шейк пытается закрыть ладонью своё лицо от фотографирующих её людей.

Некоторые отметили, что, для недавно расставшейся со своим возлюбленным девушки, у Ирины слишком хорошее настроение.