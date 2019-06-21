Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери

Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.

О диагнозе Хакамада узнала ещё во время беременности, однако не стала её прерывать. Тем не менее, для того, чтобы не привлекать излишнего внимания, долгое время семья скрывала, что у ребёнка есть синдром Дауна. Марию отправляли в неспециализированный детский сад, затем в обычную школу, что помогло девочке социализироваться. Впервые она была представлена в 2008 году.

Сейчас Мария работает в гостинице секретарём директора, а также увлекается игрой в театре, учится в колледже и посещает уроки плавания и хореографии. Несколько лет она встречалась с блогером Владом Ситдиковым, также имеющим синдром Дауна, однако совсем недавно они расстались.

По словам Ирины, свою дочь она не контролирует, позволяя ей жить так, как она сама хочет. Она только следит за тем, чтобы Мария не писала в Сети того, чего не следует.

Также Хакамада поделилась убеждением в том, что Мария обладает экстрасенсорными способностями, и благодаря своему дару может брать энергию в окружающем пространстве. В качестве доказательства Ирина поделилась историей, когда они ехали на концерт, где исполняли танец живота. На дороге они попали в пробку и точно бы опоздали. Ирина предупредила об этом дочь и сообщила, что, несмотря на опоздание, они всё равно успеют. В это время Мария наклонилась с заднего сиденья и молча выставила руки вперёд. Через пять минут загадочным образом дорога стала свободной.