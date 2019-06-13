«Грудь куда-то убежала»: Алену Водонаеву высмеяли в Сети

Алена Водонаева выложила в Instagram фотографию, сделанную на мероприятии, которое организовал журнал Esquire при поддержке телеканала СТС.

Согласно сообщению Алены, на мероприятии была встреча талантливых, творческих людей и друзей журнала, которые собрались не только для того, чтобы поговорить, но и, чтобы поделиться своими идеями и открытиями. Сама Водонаева из-за съёмок в другом месте успела попасть лишь на афтепати.

На опубликованном снимке телеведущая позирует в розовом костюме, а сквозь её блузку можно заметить очертания груди. Этот факт привлёк сильное внимание поклонников, тут же заметивших, что грудь Алены «куда-то убежала». В комментариях подписчики пишут, что Водонаевой следует носить поддерживающее нижнее бельё, так как «свалившаяся вправо грудь» выглядит весьма непривлекательно.

Впрочем, задеть Алену критикам не удалось. Она ответила практически на каждый подобный выпад, сообщив, что приняла слова к сведению и постарается исправиться.