Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Гогена Солнцева заметили с новой пожилой дамой

Дата:
Гоген Солнцев, российский шоумен, опубликовал на страничке в «Инстаграме» фотографию, где он представил своим подписчикам пожилую даму, с которой неда

Гоген Солнцев, российский шоумен, опубликовал на страничке в «Инстаграме» фотографию, где он представил своим подписчикам пожилую даму, с которой недавно побывал в океанариуме.

В сообщении под фотоснимком бывший участник «Дома-2» отметил, что женщину зовут Светлана. Он посетил с ней океанариум, чтобы выбрать «рыбку на обед». Затем шоумен поздравил подписчиков с солнечным днем и спросил у них, как им удается восполнять потерю фосфора в организме.

Однако, вместо того чтобы делиться советами, пользователи начали задавать вопросы Солнцеву о том, с кем именно он изображен на фотоснимке. Некоторые посчитали, что он нашел себе новую спутницу. Другие отметили, что на фото запечатлена тетя шоумена, поэтому не стоит обвинять его в измене супруге.

Новости по теме:

  1. В Германии невеста скончалась после двухдневного БДСМ-марафона
  2. В Китае девушки устроили флешмоб для определения самых волосатых ног
  3. Внучка Софии Ротару предпочитает носить мини-платья

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Испании найдены наскальные рисунки 12-тысячелетней давности

Озеро Байкал может повторить судьбу Арала

Ученые: Брак снижает риск алкоголизма

Новую Toyota Supra представят в 2018 году

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках