Гогена Солнцева заметили с новой пожилой дамой

Гоген Солнцев, российский шоумен, опубликовал на страничке в «Инстаграме» фотографию, где он представил своим подписчикам пожилую даму, с которой недавно побывал в океанариуме.

В сообщении под фотоснимком бывший участник «Дома-2» отметил, что женщину зовут Светлана. Он посетил с ней океанариум, чтобы выбрать «рыбку на обед». Затем шоумен поздравил подписчиков с солнечным днем и спросил у них, как им удается восполнять потерю фосфора в организме.

Однако, вместо того чтобы делиться советами, пользователи начали задавать вопросы Солнцеву о том, с кем именно он изображен на фотоснимке. Некоторые посчитали, что он нашел себе новую спутницу. Другие отметили, что на фото запечатлена тетя шоумена, поэтому не стоит обвинять его в измене супруге.