Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Фура врезалась в колону МЧС в Тульской области

Дата:
На территории Тульской области грузовой автомобиль на большой скорости врезался в автомобильную колонну МЧС. Об этом заявили представители экстренной

На территории Тульской области грузовой автомобиль на большой скорости врезался в автомобильную колонну МЧС. Об этом заявили представители экстренной службы.

В СМИ сообщают, что дорожная авария случилась в утренние часы на автотрассе М-4 «Дон». Четыре транспортных средства МЧС, которые ехали в Керчь, совершили остановку на обочине. Почти в тот же момент в них въехала фура. В результате 5 работников ведомства получили различные травмы – их отправили в ближайшие медицинские центры.

В скором времени поврежденные машины ведомства будут заменены резервными автомобилями, чтобы колонна смогли продолжить свое движение. В региональном управлении МВД отмечают, что движение по дороге, где произошел инцидент, в настоящее время осложнено.

Новости по теме:

  1. Мужчина изнасиловал инвалида-колясочницу в Москве
  2. В Шушарах обнаружено расчлененное тело без головы и конечностей
  3. США отстали от Китая по размеру военно-морского флота

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Российские Т-90С в Ираке называют танками класса люкс

Ольга Бузова решила подарить Саре Джессике Паркер диск со своими песнями

Минобороны РФ раскрыло засекреченные документы о создании ВДВ

В Сети опубликовали видео с Теном за несколько часов до смерти

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках