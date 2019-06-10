Фура врезалась в колону МЧС в Тульской области

На территории Тульской области грузовой автомобиль на большой скорости врезался в автомобильную колонну МЧС. Об этом заявили представители экстренной службы.

В СМИ сообщают, что дорожная авария случилась в утренние часы на автотрассе М-4 «Дон». Четыре транспортных средства МЧС, которые ехали в Керчь, совершили остановку на обочине. Почти в тот же момент в них въехала фура. В результате 5 работников ведомства получили различные травмы – их отправили в ближайшие медицинские центры.

В скором времени поврежденные машины ведомства будут заменены резервными автомобилями, чтобы колонна смогли продолжить свое движение. В региональном управлении МВД отмечают, что движение по дороге, где произошел инцидент, в настоящее время осложнено.