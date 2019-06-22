Физики впервые передали музыку по атомному радио

Американские физики смогли осуществить передачу стереофонической музыки через атомное радио с использованием амплитудной модуляции.

Идея о создании атомного радио возникла около 5 лет назад, когда команда ученых, возглавляемая Кристофером Холлоуэем, посчитала, что на базе ридберговских атомов вполне можно создать всокочувствительный приемник. В результате им удалось разработать подобное радио, которое выглядит как небольшая емкость, содержащую в себе газ из соответствующих атомов и просвечиваемую с использованием двух лазеров, имеющих различную длину волн.

Как только в емкость запускается радиоволна, происходит смещение ридберговских атомов, фиксируемое с использованием лазеров. В результате система превращается в стандартный приемник волн с амплитудной модуляцией.