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Физики впервые передали музыку по атомному радио

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Американские физики смогли осуществить передачу стереофонической музыки через атомное радио с использованием амплитудной модуляции. Идея о создании ат

Американские физики смогли осуществить передачу стереофонической музыки через атомное радио с использованием амплитудной модуляции.

Идея о создании атомного радио возникла около 5 лет назад, когда команда ученых, возглавляемая Кристофером Холлоуэем, посчитала, что на базе ридберговских атомов вполне можно создать всокочувствительный приемник. В результате им удалось разработать подобное радио, которое выглядит как небольшая емкость, содержащую в себе газ из соответствующих атомов и просвечиваемую с использованием двух лазеров, имеющих различную длину волн.

Как только в емкость запускается радиоволна, происходит смещение ридберговских атомов, фиксируемое с использованием лазеров. В результате система превращается в стандартный приемник волн с амплитудной модуляцией.

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