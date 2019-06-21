Физики собираются искать темную материю с помощью алмазов

Физики из Соединенных Штатов и Израиля предложили уникальный метод для нахождения темной материи. Они считают, что для этого следует использовать оборудование на базе алмазов.

По словам исследователей, темная материя представляет собой уникальное вещество, совершенно не взаимодействующее со стандартными элементами, которые могут увидеть люди. На ее наличие указывают лишь соответствующие астрономические наблюдения, поэтому эксперты уже много лет ломают голову над тем, как изучить ее частицы.

Научная группа предложила воспользоваться «алмазным фильтром», который сможет фиксировать это таинственное вещество при охлаждении до абсолютного нуля. В результате он сможет «ловить» все частицы темной материи, которые пройдут сквозь его структуру.