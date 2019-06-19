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Физики определили причину замерзания мыльных пузырей

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Американским физикам удалось рассмотреть базовые сценария замерзания мыльных пузырей. Все благодаря проведению нескольких специальных экспериментов. П

Американским физикам удалось рассмотреть базовые сценария замерзания мыльных пузырей. Все благодаря проведению нескольких специальных экспериментов.

При надувании мыльных пузырей в условиях 15-градусного мороза они замерзают только во время касания с холодной поверхностью. После этого на самих пузырях возникают узоры, которые схожи с «рисунками», образуемыми зимой на окнах. Данное явление называется учеными эффектом снежного шара, который был документирован Винсентом Шефером около 70 лет назад.

Однако исследователи не стали изучать процесс замерзания, объяснив его лишь в теории. Поэтому эксперты из США решили рассмотреть его на практике. В первом эксперименте они охладили помещение и подложку до -15 градусов Цельсия, а во втором – только подложку. В обоих случаях пузыри замерзали, касаясь холодной поверхности. Кристаллы льда при этом перемещались по пузырям из-за теплового эффекта Марангони.

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