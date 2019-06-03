Эпичные экшн-гонки Drive Ahead

В игровой индустрии на сегодняшний один из лидирующих жанров — это гонки. И ситуация не меняется на протяжении многих лет. По этой причине ежегодно происходят громкие релизы именно в данном жанре. Ведь многие геймеры хотят получить большую порцию адреналина, почувствовав себя за рулем мощного автомобиля, способного за считанные секунды развивать колоссальную скорость. Вот только с геймплеем у многих новинок проблемы — все становится слишком однотипным. С появлением игр Drive Ahead ситуация начала меняться. Игровой проект принес серьезные нововведения в устоявшийся жанр.

В большинстве случаев мы видим одну цель в гонках — это пройти подготовленный маршрут на большой скорости, при этом не повредить автомобиль. Само собой, победитель тот, кто приходит первым к финишу. В случае с Drive Ahead ситуация другая. Перед вами самый настоящий экшн. Вы соревнуетесь не просто с гонщиками, которые хотят только одного — финишировать первыми. Они хотят еще и уничтожить всех противников, в том числе и вас. Поэтому думать исключительно о финише банально невозможно — необходимо бороться, чтобы не выбыть с гонки.

Как же победить в таких играх? Нужно сделать все возможное, чтобы от тачек противников не осталось практически ничего живого. Конечно, автомобильные бои — это не какое-то новшество, которое зародилось исключительно сейчас. Но в Drive Ahead такая концепция реализована качественным образом, что самое главное. Геймплей не надоедает даже после огромного количества игровых часов. Потому что регулярно натыкаешься на какие-то новые игровые фишки, которые цепляют и затягивают.

Приятно радует, что разработчики позаботились о нескольких режимах. Если хотите потренироваться, ознакомиться со всеми нюансами игры, вам подойдет одиночный режим — здесь вы будете проходить конкретные миссии. Также предусмотрены арены, где вы будете сражаться с противником.

Еще одна трудность, которая добавляет сложности — это локации. В них можно случайно наткнуться на какие-либо препятствия, которые сразу даже не заметишь. Например, циркулярные пилы, которые с легкостью убьют ваш автомобиль. Поэтому концентрировать внимание необходимо не только на врагах, но и на дороге, дабы не вляпаться в большие проблемы. Все это способствует созданию достаточного разнообразия, когда не приходится играть пассивно, зная, что все равно с легкостью победишь в игре противников.