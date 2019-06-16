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Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

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В середине мая жители Екатеринбурга организовали ряд протестов, узнав о готовящемся строительстве храма Святой Екатерины в сквере около театра драмы.

В середине мая жители Екатеринбурга организовали ряд протестов, узнав о готовящемся строительстве храма Святой Екатерины в сквере около театра драмы.

За время несанкционированных акций было задержано около сотни человек. После этого власти организовали опрос, в котором предлагалось выбрать новое место для возведения храма.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в обращении к верующим сообщил об отмене планов по использованию сквера для строительства храма, так как раздор из-за этого участка всё равно будет продолжаться. Он заявил, что епархия снова делает уступку и надеется, что она будет последняя — у них больше не остаётся щёк, которых они ещё не подставляли под удар. При этом епархия считает, что в проведённых социологических опросах сквер как площадка для возведения храма всё равно победил бы, но его не включили в список.

Также, по его словам, протестующие хоть и заявляют, что ничего не имеют против храма, на деле же своими действиями показывают ненависть к Богу.

Ранее в интернете было опубликовано видео, в котором сотрудники издания «Настоящее время» расспрашивали жителей Екатеринбурга о том, одобряют ли они планируемое строительство храма.

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