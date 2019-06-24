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Энрике Иглесиас показал видео с восторженным сыном

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Два года назад Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями — у них родились близнецы Люси и Николас. Энрике любит радовать поклонников па

Два года назад Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями — у них родились близнецы Люси и Николас.

Энрике любит радовать поклонников пары, выкладывая фотографии и видеозаписи со своими детьми. Недавно вся семья отправилась на морскую прогулку, и он записал очередной ролик, которым не преминул опубликовать в Instagram.

На записи запечатлен Николас, сидящий у окна и с восторгом смотрящий на волны. Судя по всему, он ещё не умеет разговаривать, и только лопочет на расспросы отца. Впрочем, его довольный вид явно указывает на то, что мальчик прекрасно проводит время.

В комментариях подписчики отметили, что двухлетний Николас, обладающий светлыми волосами и голубыми глазами, весьма похож на свою маму. Некоторые даже шутливо спросили у Энрике, принимал ли он вообще участие в создании этого ребёнка.

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