Елена Корикова показала лицо без макияжа

Актриса Елена Корикова сейчас находится в Черногории, откуда периодически публикует снимки в Instagram.

Недавно она выложила снимок, где предстала в красном купальнике и совершенно без косметики, продемонстрировав таким образом свою естественную красоту. При этом её лицо частично прикрывали распущенные волосы.

Поклонники Елены отметили, что без макияжа актриса выглядит довольно непривычно, однако по-прежнему остаётся весьма привлекательной женщиной. Но нашлись и те, кто раскритиковал Корикову и сообщил о том, что она далеко не в лучшей форме.

Также её в очередной раз обвинили в пластической хирургии — якобы Елена несколько лет назад провела подобную операцию, закончившуюся неудачно, из-за чего у актрисы испортилось лицо. Однако Елена отрицает, что пользовалась услугами пластического хирурга.