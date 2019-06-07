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Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей»

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Американскую актрису Дженнифер Энистон уже не один раз спрашивали о продолжении или перезапуске сериала «Друзья». Ранее она отвечала, что же

Американскую актрису Дженнифер Энистон уже не один раз спрашивали о продолжении или перезапуске сериала «Друзья».

Ранее она отвечала, что женская часть популярного сериала воспринимает подобную идею с энтузиазмом, а мужская сомневается и особого рвения не проявляет.

Недавно, на шоу Эллен ДеДженерес вопрос, был поднят вновь, на что Дженнифер ответила, что «всё может случиться». Также она сообщила, что если раньше мальчики не желали продолжения, то сейчас они готовы к съёмкам. А если кто-то и не вернётся — то Энистон всегда сможет вернуть шоу даже в полном одиночестве.

Впрочем, на полноценный сезон сериала, которому в этом году исполнится 25 лет, вряд ли можно рассчитывать. Но не исключено, что в честь юбилея снимут специальный эпизод.

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