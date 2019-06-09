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Дочь Игоря Крутого похвасталась роскошной грудью в откровенном топе

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На страничке Виктории Крутой в соцсети «Инстаграм» появилась новая фотография, на которой дочь известного композитора позирует в очень откровенном топ

На страничке Виктории Крутой в соцсети «Инстаграм» появилась новая фотография, на которой дочь известного композитора позирует в очень откровенном топе, едва скрывающим ее грудь.

Многие подписчики положительно оценили необычный образ Виктории, которая назвала фотографию обычным селфи. Большинство из них назвали своего кумира красоткой, а некоторые шутили, отмечая, что им очень понравились подушки на заднем фоне.

Однако часть пользователей посчитала наряд девушки ужасным и некрасивым. Другие даже предположили, что Виктория решилась на проведение операции по увеличению размеров своей груди, но никаких прямых доказательств этому они не нашли.

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