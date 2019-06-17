Дмитрий Билан шокировал поклонников второй головой

Дима Билан сильно перетрудился, утомился от перелетов и не выспался — об этом он сообщил своим поклонникам в Instagram, сопроводив жалобу отредактированной фотографией.

На снимке Билан явно не успел добраться до кровати и в одних джинсах, в эффектной позе, разлёгся на лестнице, демонстрируя поклонницам свой обнажённый пресс. Кадр получился настолько впечатляющим, что некоторые даже не сразу заметили жутковатый элемент — у Билана выросла «вторая» голова из его собственной. Как он сам высказался, «одна голова на плечах — хорошо, два ещё лучше».

Подписчики выразили сочувствие заработавшему кумиру и пожелали, чтобы он не превращался в дракона, отрастив себе ещё и третью голову. Некоторые заметили, что при ритме жизни исполнителя дополнительной головы ему будет недостаточно — лучше уж сразу целиком клонировать.