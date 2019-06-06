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Диана Шурыгина намерена увеличить грудь

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Диана Шурыгина сообщила в Instagram о готовности к пластической операции — она недовольна своей внешностью и хочет увеличить грудь. Задумалась о

Диана Шурыгина сообщила в Instagram о готовности к пластической операции — она недовольна своей внешностью и хочет увеличить грудь.

Задумалась об маммопластике она уже довольно давно, однако никак не могла решиться, кроме того, врач запретил её делать операцию и попросил подождать некоторое время, как минимум год. С тех пор прошло всего лишь около полугода, но, по словам Дианы, она уже полностью настроилась и готова к грядущим переменам.

Она сообщила, что положительно относится к пластике, но при этом не стоит фанатично ею увлекаться, чтобы не стать похожей на куклу. Делать операцию следует для себя, а не для посторонних. При этом пользователи Сети неоднократно критиковали Диану, называя её «плоской». Также, при своих данных, полученных от природы, Диана чувствует себя весьма некомфортно, в таких местах, как, например, пляж.

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