Диана Шурыгина намерена увеличить грудь

Диана Шурыгина сообщила в Instagram о готовности к пластической операции — она недовольна своей внешностью и хочет увеличить грудь.

Задумалась об маммопластике она уже довольно давно, однако никак не могла решиться, кроме того, врач запретил её делать операцию и попросил подождать некоторое время, как минимум год. С тех пор прошло всего лишь около полугода, но, по словам Дианы, она уже полностью настроилась и готова к грядущим переменам.

Она сообщила, что положительно относится к пластике, но при этом не стоит фанатично ею увлекаться, чтобы не стать похожей на куклу. Делать операцию следует для себя, а не для посторонних. При этом пользователи Сети неоднократно критиковали Диану, называя её «плоской». Также, при своих данных, полученных от природы, Диана чувствует себя весьма некомфортно, в таких местах, как, например, пляж.