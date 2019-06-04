Дарья Повереннова обнаружила у себя иммунитет от ботокса

Актрисе Дарье Поверенновой через несколько дней исполнится 47 лет. Но, несмотря на возраст, она недавно приняла участие в столичном благотворительном марафоне «Бегущие сердца», пробежав дистанцию в 10 километров.

Кроме того, многих поклонников актрисы удивляет тот факт, что для своего возраста Дарья выглядит весьма молодо. Некоторые даже решили, что она делает себе уколы ботокса.

На подобные предположения Дарья ответила честно — колоть себе ботокс она однажды попробовала, но никакого действия на неё это не оказало, что очень удивило косметолога. Как впоследствии оказалось, у Дарьи иммунитет к ботоксу — таких людей всего около 1% в мире.

Поэтому для поддержания молодости актрисе пришлось искать другие способы. Бег стал настоящим спасением — каждый день она пробегает пять километров, затем делает зарядку. Кроме того, несколько лет назад она бросила курить.