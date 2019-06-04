Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Дарья Повереннова обнаружила у себя иммунитет от ботокса

Дата:
Актрисе Дарье Поверенновой через несколько дней исполнится 47 лет. Но, несмотря на возраст, она недавно приняла участие в столичном благотворительном

Актрисе Дарье Поверенновой через несколько дней исполнится 47 лет. Но, несмотря на возраст, она недавно приняла участие в столичном благотворительном марафоне «Бегущие сердца», пробежав дистанцию в 10 километров.

Кроме того, многих поклонников актрисы удивляет тот факт, что для своего возраста Дарья выглядит весьма молодо. Некоторые даже решили, что она делает себе уколы ботокса.

На подобные предположения Дарья ответила честно — колоть себе ботокс она однажды попробовала, но никакого действия на неё это не оказало, что очень удивило косметолога. Как впоследствии оказалось, у Дарьи иммунитет к ботоксу — таких людей всего около 1% в мире.

Поэтому для поддержания молодости актрисе пришлось искать другие способы. Бег стал настоящим спасением — каждый день она пробегает пять километров, затем делает зарядку. Кроме того, несколько лет назад она бросила курить.

Новости по теме:

  1. Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
  2. Алеся Кафельникова: «Уже приходит время окончательно проститься»
  3. Мария Кожевникова поделилась архивным фото своей первой фотосессии

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Франция опубликовала видео ракетного удара по Сирии

Вокалистка SEREBRO Елизавета Корнилова оголила ягодицы на новом снимке

На телеканале «Россия-1» грубо послали украинского эксперта во время шоу

В США разработали гибрид F-35 и F-22 для борьбы с Россией

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках