Дарья Клюкина продемонстрировала, как выглядит «без косметики»

25-летняя Дарья Клюкина, победившая в шоу «Холостяк», любит использовать декоративную косметику и часто меняет образы.

Недавно она опубликовала в Instagram снимок, пошутив под ним, что ей 15 лет, и спросив у подписчиков, стоит ли ей краситься вообще. На фотографии она запечатлена без макияжа.

Поклонники сообщили начинающей модели, что она превосходно выглядит и ей очень идёт отсутствие косметики. Однако с этим согласились далеко не все.

Некоторые подписчики указали, что накрашенная Дарья выглядит намного лучше, нежели «естественная», другие и вовсе сообщили, что она весьма лукавит, пытаясь выдать свой образ за натуральный. В комментариях ей сообщили, что явно заметно нанесённые на лицо тональные средства и пудру, а также блеск на губах, и поинтересовались, сколько времени занимает такой «не накрашенный» вид. Кое-кто даже заявил, что Дарья абсолютно не выглядит на 15 лет — скорее уж, на все 30.