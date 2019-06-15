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CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

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13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. По словам госсекретаря США Майка Помпео, причастны к этому власти Ирана, на что указыва

13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. По словам госсекретаря США Майка Помпео, причастны к этому власти Ирана, на что указывают данные, полученные от разведки.

Тегеран отрицает причастность и, в свою очередь, обвиняет США в попытке сорвать их переговоры с Японией.

Телеканал CNN, ссылаясь на сообщение анонимного американского чиновника, заявил о том, что незадолго до инцидента в заливе Иран попытался осуществить атаку на беспилотный аппарат, принадлежавший США.

Согласно полученной информации, корабли Ирана осуществляли сближение с танкерами, что и обнаружил беспилотник MQ-9. Иранские военные, заметив разведчика, атаковали его ракетой «земля-воздух», которая пролетела мимо цели и затем рухнула в воду.

При этом отмечается, что не зафиксировано никаких доказательств о том, что иранские корабли совершили нападение на танкеры.

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