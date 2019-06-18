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Бывшего главу УЕФА Платини задержали по делу о коррупции

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Во Франции, в городе Нантер, был арестован бывший президент УЕФА, 63-летний Мишель Платини. Сначала он был вызван в полицию, чтобы дать показания по д

Во Франции, в городе Нантер, был арестован бывший президент УЕФА, 63-летний Мишель Платини.

Сначала он был вызван в полицию, чтобы дать показания по делу, и лишь впоследствии арестован. Кроме него, также задержан Клод Геан — генсекретарь администрации Саркози.

Взятие под стражу было произведёно в рамках расследования дела о предполагаемой коррупции, связанной с выбором Катара как места для проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Столице Катара, городу Доха, уже несколько раз предъявляли обвинение в подкупе голосов, однако проведённые расследования ФИФА не обнаружили следов коррупции.

По имеющейся информации, за несколько дней до голосования за место проведения чемпионата, Платини встретился с представителями Катара. Встреча происходила в Швейцарии, и как утверждалось, произошла она по просьбе Саркози.

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