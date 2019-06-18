Беременная Анастасия Решетова опубликовала фото в бикини

Российская модель Анастасия Решетова разместила на своей страничке в «Инстаграме» фотографию в бикини. Девушка находится на шестом месяце беременности.

Несмотря на то, что супруга Тимати уже набрала 7 килограмм, она совершенно спокойно реагирует на данный факт, не стесняясь демонстрировать своим подписчикам обнаженное тело с округлившимся животом. В подписи к опубликованному фото Решетова написала, что с каждым новым днем набирает все больший вес.

Модель также рассказала своим фанатам, что хоть и была подсознательно готова к беременности, однако это все равно стало для нее неожиданностью. Она добавила, что вначале не поверила в произошедшее, но потом успокоилась, когда нашла подтверждение своим догадкам. В конце Решетова спросила у пользователей, стоит ли ей заводить материнский блог. Подписчики поддержали ее в этом начинании.