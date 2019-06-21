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Беременна или нет? Анна Семенович рассказала правду

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Анна Семенович недавно с удивлением обнаружила новые слухи о себе — оказывается, она беременна, и в числе кандидатов на отцовство аж три человек

Анна Семенович недавно с удивлением обнаружила новые слухи о себе — оказывается, она беременна, и в числе кандидатов на отцовство аж три человека. Ими стали Николай Басков, Дмитрий Нагиев и Константин Меладзе.

Певица опубликовала пост в Instagram, где сообщила, что ей, конечно, льстит, что на роль отца её ребёнка «назначили» столь шикарных мужчин, однако у каждого из них имеется своя личная и вполне успешная жизнь. Также она дала намёк, что и в своей собственной личной жизни у неё всё в полном порядке.

Причинами же для возникновения подобных слухов Семенович назвала то, что она не смогла посетить ежегодные скачки Монте-Карло. У неё было плохое самочувствие из-за отравления варёным языком, из-за чего ей пришлось провести под капельницей несколько часов. Некоторые люди же посчитали, что она страдала из-за токсикоза, и поспешили поделиться этой информацией с остальными.

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