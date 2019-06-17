Астраханский школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за ручки

Результаты ЕГЭ по математике для ученика астраханской гимназии № 3 оказались шокирующими — Артем получил ноль баллов. Такой результат был установлен комиссией из-за невозможности проверить работу молодого человека. Ответы на задания специалисты не смогли отсканировать.

Директор учебного заведения Нина Меланьина подтвердила, что работа не прошла сканирование. Известно, что школьник работал с простой черной гелевой ручкой, которую разрешено использовать при сдаче Единого Государственного Экзамена. Ученик отметил, что приобрел ручку в обычном магазине, где можно приобрести различные «инструменты для написания ЕГЭ».

Меланьнина заявила, что титульный лист был успешно отсканирован. Но с самой работой возникли проблемы, из-за чего Артему предложили переписать ЕГЭ.