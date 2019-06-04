Археологи воссоздали внешний облик древнего пиктского форта в Шотландии

Исследователям из Великобритании удалось создать 3D-модель древнего форта, построенного пиктами в период между третьим и четвертым веками нашей эры на востоке Шотландии.

В девятнадцатом веке на юге от Стоунхейвна дети обнаружили булыжники, на которых были обнаружены знаки пиктов. Однако археологи начали тщательно изучать данный район лишь спустя одно столетие. Недавно они подтвердили теорию о том, что на утесе раньше находился форт. Ученые нашли остатки каменных сооружений и стен. Некоторые из них расположены на обрыве, что указывает на то, что основная часть укрепления обрушилась в воду.

Радиоуглеродный анализ помог археологам выяснить, что данный форт является одним из самых древних среди тех, которые были возведены пиктами. Чтобы точно воссоздать это укрепление, ученые соединили утес маленьким перешейком суши. В настоящее время подобного «моста» тут нет.