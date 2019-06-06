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Анна Седокова опубликовало новое откровенное фото

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Анна Седокова выступила ведущей в конкурсе красоты «Мисс «Русское радио»-2019″, компанию ей составил Дмитрий Оленин. В Instagram

Анна Седокова выступила ведущей в конкурсе красоты «Мисс «Русское радио»-2019″, компанию ей составил Дмитрий Оленин.

В Instagram Анна опубликовала фотографии, сделанные за несколько минут до начала конкурса, и попросила подписчиков выбрать лучший снимок. На фото певица позирует на лестнице, облачённое в короткое чёрное платье, выгодно подчеркивающее все достоинства ей фигуры, и босоножки на высоком каблуке.

Образ Анны был высоко оценён поклонниками — по мнению некоторых, победу стоило сразу же присудить именно ведущей конкурса красоты, а не его участницам. Другие отметили, что певица превосходно выглядит, словно богиня, и это несмотря на наличие троих детей.

Также был отмечен и загар Седоковой — один из комментаторов сообщил, что она похожа на шоколадку, которую, увы, нельзя съесть.

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