Анна Седокова опубликовала свою обнаженную фотографию

Анна Седокова порадовала подписчиков в Instagram новым откровенным снимком, приуроченным к «особому дню».

На фото певица позирует полностью обнажённая, её прикрывает лишь электрогитара. Согласно подписи, это «секретное фото», долгое время ждавшее подходящей ситуации.

Этим моментом стала номинация Седоковой на премию МУЗ-ТВ в категории «Лучшее женское видео». Такой почести удостоился клип на песню «Шантарам». По признанию Анны, первая возможность получить премию у неё была ещё 15 лет назад, однако беременность ей тогда помешала. Сейчас она надеется, что фотография принесёт ей удачу на церемонии.

Подписчики высоко оценили пикантный снимок и сообщили, что победы ей необходимо появиться на мероприятии именно в таком виде вместо выбранного певицей бежевого платья с кожаной портупеей поверху.