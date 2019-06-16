Анастасия Волочкова пожелала россиянам «такого алкоголизма» как у неё

В последнее время появились слухи о пристрастии Анастасии Волочковой к алкоголю. По мнению поклонников, именно из-за него испортилась внешность балерины.

Сравнивая современную Волочкову с её фотографиями 15-летней давности, поклонники отмечают, что из стройной и изящной балерины она превратилась в малопривлекательную и грубую женщину.

Это заметили не только поклонники Анастасии — недавно телеведущая Дана Борисова также обвинила Волочкову в алкоголизме, заявив, что у неё отёкшее и спившееся лицо, заплетающийся язык, и ей следует отправиться на реабилитацию. В трезвости звезды сомневается и блогер Лена Миро, высказавшаяся о странных фотосессиях балерины и её пьяных интервью.

По всеобщему мнению, с помощью алкоголя Волочкова пытается заглушить проблемы на работе и в личной жизни. Однако она сама отрицает наличие у себя зависимости, сообщив, что позволяет себе пить шампанское в удовольствие, но меру при этом знает. Кроме того, она не пьёт слишком часто — лишь после того, как «отпахала». Согласно её высказыванию, полстраны бухает, и при этом она, всего лишь с бокалом шампанского, считается алкоголиком. Волочкова пожелала всем подобного «алкоголизма».