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Американский крейсер подрезал российский военный корабль

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Представители Тихоокеанского флота РФ заявили, что в акватории Восточно-Китайского моря крейсер США осуществил опасный маневр, из-за чего чуть не врез

Представители Тихоокеанского флота РФ заявили, что в акватории Восточно-Китайского моря крейсер США осуществил опасный маневр, из-за чего чуть не врезался в российское военное судно.

Отмечается, что данное происшествие случилось сегодня, 7 июня, в полседьмого утра по Москве. Российские корабли и авианосная ударная группа Соединенных Штатов плыли параллельно друг другу. Затем ракетный крейсер USS Chancellorsville неожиданно сменил свое направление и проплыл всего в 50 метрах от противолодочного корабля РФ.

Экипаж «Адмирала Виноградова» провел экстренное маневрирование во избежание столкновения с американским судном. По факту данного инцидента Россия направила ноту протеста США. В американских ВМС пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

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