Алеся Кафельникова: «Уже приходит время окончательно проститься»

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, уже несколько месяцев находится за границей. Сначала она отдыхала на Бали, затем отправилась в путешествие по Китаю.

Об Алесе известно, что она имеет нестабильное психическое состояние, а два года назад была в реабилитационной клинике на лечении. По её же словам, у неё было пищевое расстройство, а также проблемы с запрещёнными препаратами. К подобному состоянию её привёл развод родителей, после которого она осталась с отцом. При том с Евгением у Алеси часто были конфликты из-за её характера, кроме того, он не желал, чтобы дочь общалась с матерью.

С тех пор иногда Алеся выкладывает посты в Instagram, заставляющие волноваться и переживать её поклонников. Так, например, недавно она сообщила, что хочет за всё попросить прощения, поговорить по душам и принять решение, но не может, так как находится в заложниках собственных амбиций. Затем она добавляет, что подходит время окончательно проститься.